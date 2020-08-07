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Клопп претендует на звание лучшего тренера сезона. Гвардиолы в списке кандидатов нет

Англия
(1 голосов)

Наставник Манчестер Сити не впечатлил экспертов

Клопп претендует на звание лучшего тренера сезона. Гвардиолы в списке кандидатов нет
Новина українською

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала список номинантов на приз лучшему тренеру минувшего розыгрыша чемпионата Англии.

Места в числе претендентов на награду не нашлось Хосепу Гвардиоле, чей "Манчестер Сити" занял второе место в турнирной таблице.

В список вошли четыре специалиста: Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Брендан Роджерс ("Лестер Сити"), Крис Уайлдер ("Шеффилд Юнайтед").

Клопп в завершившемся сезоне привёл "Ливерпуль" к первому чемпионскому титулу за 30 лет. При этом в 38 турах команда набрала 99 очков, установив клубный рекорд. Лэмпард, возглавивший "Челси" прошлым летом, в первой же кампании вывел подопечных в Лигу чемпионов, заняв с ними четвёртое место в турнирной таблице. "Лестер" под руководством Роджерса долгое время находился в топ-4, однако по итогу расположился на пятой строчке. "Шеффилд" Уайлдера вышел в АПЛ год назад и сразу закрепился в элитном дивизионе, финишировав на девятом месте.

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Брендан Роджерс Фрэнк Лэмпард Ливерпуль Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
07.08.2020 в 17:06
Так друге місце з таким відривом та при такому складі то "провал"! Утім при нагоді у інших вони є. Може не таки значущі...
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