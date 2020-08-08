Ливерпуль может заплатить 35 млн фунтов за защитника Брайтона

"Ливерпуль" обдумывает приобретение центрального защитника Бена Уайта, принадлежащего "Брайтону".

Напомним, чемпионы Премьер-Лиги находятся в поисках четвертого игрока в центр обороны после проподажи Деяна Ловрена в «Зенит».

По информации Liverpool Echo, на радаре у "Ливерпуля" находится 22-летний Уайт. "Красные" внимательно отслеживали прогресс Бена на протяжении этого сезона, который защитник провел в "Лидсе" на правах аренды, выиграв с командой Марсело Бьелсы Чемпионшип.

Однако после 46 сыгранных Уайтом матчей за "Лидс" "Брайтон" может воспротивиться уходу талантливого англичанина, которого уже сейчас оценивают в 35 млн. фунтов.