Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль может заплатить 35 млн фунтов за защитника Брайтона
Бен Уайт может пойти на повышение
"Ливерпуль" обдумывает приобретение центрального защитника Бена Уайта, принадлежащего "Брайтону".
Напомним, чемпионы Премьер-Лиги находятся в поисках четвертого игрока в центр обороны после проподажи Деяна Ловрена в «Зенит».
По информации Liverpool Echo, на радаре у "Ливерпуля" находится 22-летний Уайт. "Красные" внимательно отслеживали прогресс Бена на протяжении этого сезона, который защитник провел в "Лидсе" на правах аренды, выиграв с командой Марсело Бьелсы Чемпионшип.
Однако после 46 сыгранных Уайтом матчей за "Лидс" "Брайтон" может воспротивиться уходу талантливого англичанина, которого уже сейчас оценивают в 35 млн. фунтов.