Кабальеро намерен остаться первым номером в Челси

Вилли Кабальеро заявил, что хочет остаться основным голкипером "Челси" на следующий сезон.

После удручающих перфомансов Кепы Аррисабалаги главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард доверил место в старте Кабальеро во всех ключевых матчах сезона после рестарта.

Очевидно, что лондонцы собираются найти на рынке нового кипера, однако аргентинский ветеран не намерен так просто отдать место в воротах потенциальному новичку.

"Я заключил новый однолетний контракт, и я очень счастлив играть в этой футболке.

Я хочу продолжать играть. В прошлом месяце я стал основным голкипером, и мы еще посмотрим, что случится в будущем. Я продолжу упорно работать, чтобы снова получить эту возможность.

Босс сказал мне, что я должен сыграть эту пару матчей, но я всегда говорю, что, когда я запасной голкипер, я тренируюсь точно так же, как и когда я основной", — цитирует Кабальеро Evening Standard.