Педро: После пяти прекрасных лет мой этап в Челси подходит к концу

Вингер лондонского "Челси" Педро написал прощальное письмо в инстаграме перед уходом из стана "аристократов".

"После пяти прекрасных лет мой этап в "Челси" подходит к концу. Благодарю руководство команды, тренеров, партнеров, с которыми мне довелось работать, и, разумеется, фанатов. Спасибо за то, что дали мне возможность стать членом вашей большой семьи. Я был здесь очень счастлив и чувствовал себя как дома.

Для меня было честью выступать за этот клуб, выиграть Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу Европы, а также соревноваться в одной из сильнейших футбольных лиг.

Я сделал верный выбор, и у меня остались великолепные, незабываемые воспоминания. Новые вызовы и триумфы непременно ждут впереди. Довольный этим этапом карьеры, я прощаюсь, но также я взволнован тем, что будет дальше. Спасибо, успехов в будущем. Вперед, "синие"!" - написал испанец.