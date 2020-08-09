Виллиан попрощался с Челси

Бразильский вингер "Челси" Виллиан обратился к болельщикам лондонцев перед уходом из клуба.

"Прекрасные семь лет. В августе 2013 года, когда я получил предложение от "Челси", был уверен, что именно здесь мне нужно играть. Сегодня я уверен, что это – лучшее решение. Было много счастливых моментов, не обошлось и без грустных. Были трофеи. Очень насыщенный период.

Тем не менее, помимо трофеев, я многое узнал о себе. Развивался, стал лучше как игрок и человек. С каждой тренировкой, с каждой игрой, с каждой минутой, проведенной в раздевалке, я учился.

Благодарен болельщикам "Челси" за то, как тепло они встретили меня на "Стэмфорд Бридж", и за их поддержку на протяжении всего моего времени в клубе.

Была и критика. Это нормально. Важно, что и привязанность, и критика заставляли меня выкладываться на каждой тренировке, в каждой игре, чтобы постоянно совершенствоваться до самой последней минуты в футболке "Челси"!

Пришло время двигаться дальше. Я буду скучать по товарищам по команде. Буду скучать по всем сотрудникам клуба, которые относились ко мне как к сыну, и я буду скучать по болельщикам.

Я ухожу с высоко поднятой головой, со спокойной душой, зная, что я выигрывал здесь и старался изо всех сил, выступая в футболке "Челси"! Искренне благодарен всем вам, благословит вас Бог!" – написал бразилец в своем твиттере.