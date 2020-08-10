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Ливерпуль близок к подписанию греческого защитника
Клоппу нашли игрока, который будет страховать Робертсона
Британские СМИ сообщают, что "Ливерпулю" не удалось договориться с "Норвичем" по трансферу Джамала Льюиса, и красные переключили свое внимание на Константиноса Цимикаса.
Как сообщают журналисты The Athletic и The Independent, "Олимпиакос" согласился продать 24-летнего левого защитника за 13 млн евро. В прошлом сезоне Цимикас принял участие в 46 матчах пирейцев и отдал семь результативных передач. Пока он стал основным игроком греческого гранда, Константинос играл в аренде в Нидерландах за "Виллем II" и в Дании за "Эсбьерг".
Ожидается, что на этой неделе он пройдет медицинское обследование.
Добавим, что Цимикас будет вторым греческим футболистом в истории "Ливерпуля". Раньше за красных выступал Сотирис Кириакос.
Напомним, что на левом фланге обороны "Ливерпуля" выступает Эндрю Робертсон. Шотландец в прошлом сезоне отдал 12 результативных передач со своего фланга и забил три гола. Цимикас, очевидно, должен разгрузить Робертсона и усилить конкуренцию на фланге.