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Ливерпуль близок к подписанию греческого защитника

Англия
(1 голосов)

Клоппу нашли игрока, который будет страховать Робертсона

Ливерпуль близок к подписанию греческого защитника
UA-Футбол
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Британские СМИ сообщают, что "Ливерпулю" не удалось договориться с "Норвичем" по трансферу Джамала Льюиса, и красные переключили свое внимание на Константиноса Цимикаса.

Как сообщают журналисты The Athletic и The Independent, "Олимпиакос" согласился продать 24-летнего левого защитника за 13 млн евро. В прошлом сезоне Цимикас принял участие в 46 матчах пирейцев и отдал семь результативных передач. Пока он стал основным игроком греческого гранда, Константинос играл в аренде в Нидерландах за "Виллем II" и в Дании за "Эсбьерг".

Ожидается, что на этой неделе он пройдет медицинское обследование.

Добавим, что Цимикас будет вторым греческим футболистом в истории "Ливерпуля". Раньше за красных выступал Сотирис Кириакос.

Напомним, что на левом фланге обороны "Ливерпуля" выступает Эндрю Робертсон. Шотландец в прошлом сезоне отдал 12 результативных передач со своего фланга и забил три гола. Цимикас, очевидно, должен разгрузить Робертсона и усилить конкуренцию на фланге.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) трансферы Ливерпуль
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Комментарии (1)
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sago31
10.08.2020 в 08:17
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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