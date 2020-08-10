Ливерпуль близок к подписанию греческого защитника

Британские СМИ сообщают, что "Ливерпулю" не удалось договориться с "Норвичем" по трансферу Джамала Льюиса, и красные переключили свое внимание на Константиноса Цимикаса.

Как сообщают журналисты The Athletic и The Independent, "Олимпиакос" согласился продать 24-летнего левого защитника за 13 млн евро. В прошлом сезоне Цимикас принял участие в 46 матчах пирейцев и отдал семь результативных передач. Пока он стал основным игроком греческого гранда, Константинос играл в аренде в Нидерландах за "Виллем II" и в Дании за "Эсбьерг".

Ожидается, что на этой неделе он пройдет медицинское обследование.

Добавим, что Цимикас будет вторым греческим футболистом в истории "Ливерпуля". Раньше за красных выступал Сотирис Кириакос.

Напомним, что на левом фланге обороны "Ливерпуля" выступает Эндрю Робертсон. Шотландец в прошлом сезоне отдал 12 результативных передач со своего фланга и забил три гола. Цимикас, очевидно, должен разгрузить Робертсона и усилить конкуренцию на фланге.