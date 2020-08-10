Манчестер Сити почти вдвое снизил цену на опытного защитника

После приобретения защитника "Борнмута" Натана Аке за 41 млн фунтов "Манчестер Сити" хочет разгрузить состав. В частности, первым кандидатом "на выход" является аргентинский защитник Николас Отаменди.

Если раньше горожане стремились получить за 32-летнего игрока 15 млн фунтов, то теперь согласятся на предложение в 8 млн, сообщает The Sun.

Добавим, что Отаменди играет за "Манчестер Сити" с 2015-го года. За это время он сыграл 210 матчей за горожан, в которых забил 11 голов.

Напомним, что кроме Аке в это трансферное окно вице-чемпион Англии также подписал Феррана Торреса из "Валенсии". Атакующий полузащитник обошелся горожанам в 21 млн фунтов.