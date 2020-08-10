Альтернатива Чилвеллу. Челси интересуется воспитанником Барсы, раскрывшимся в Хетафе

Лондонский "Челси" в поисках нового левого защитника обратил внимание на Марка Кукуреллу из "Хетафе".

Как сообщает Daily Star, приоритетной целью аристократов является Бен Чилвел из "Лестера", но если с лисами не удастся договориться, "Челси" попытается подписать Кукуреллу. К тому же испанец более дешевый вариант.

Кукурелла является воспитанником "Барселоны", но закрепиться в основе каталонского гранда он не смог. После годичной аренды "Хетафе" выкупил его контракт за десять миллионов евро. В сезоне 2019/20 Марк сыграл 46 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.

Напомним, что "Челси" в это межсезонье попрощался с Педро и Виллианом. При этом лондонский клуб уже купил немецкого форварда Тимо Вернера (53 млн евро) и марокканского хавбека Хакима Зиеша (40 млн). Также ожидается, что "Челси" усилит состав талантливым немецким хавбеком Каем Хаверцом.