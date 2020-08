Лестер покинул еще один игрок чемпионского состава

Центральный полузащитник Энди Кинг не продлил истекший контракт с "Лестером" и стал свободным агентом, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний хавбек провел в "Лестере" большую половину своей жизни - целых 16 лет. Суммарно на его счету 375 матчей (61 гол) за "Лис", в том числе 29 матчей (3 гола) в чемпионском сезоне-2015/16.

Минувший сезон Кинг провел в арендах в "Рейнджерс" и "Хаддерсфилде". Также он вызывается в сборную Уэльса (50 матчей, 2 гола).

