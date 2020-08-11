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Лестер покинул еще один игрок чемпионского состава

Англия
(1 голосов)

Энди Кинг теперь свободный агент

Лестер покинул еще один игрок чемпионского состава
Новина українською

Центральный полузащитник Энди Кинг не продлил истекший контракт с "Лестером" и стал свободным агентом, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний хавбек провел в "Лестере" большую половину своей жизни - целых 16 лет. Суммарно на его счету 375 матчей (61 гол) за "Лис", в том числе 29 матчей (3 гола) в чемпионском сезоне-2015/16.

Минувший сезон Кинг провел в арендах в "Рейнджерс" и "Хаддерсфилде". Также он вызывается в сборную Уэльса (50 матчей, 2 гола).

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В статье: Энди Кинг Лестер Сити
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