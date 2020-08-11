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Лестер покинул еще один игрок чемпионского состава
Энди Кинг теперь свободный агент
Центральный полузащитник Энди Кинг не продлил истекший контракт с "Лестером" и стал свободным агентом, сообщает официальный сайт клуба.
31-летний хавбек провел в "Лестере" большую половину своей жизни - целых 16 лет. Суммарно на его счету 375 матчей (61 гол) за "Лис", в том числе 29 матчей (3 гола) в чемпионском сезоне-2015/16.
Минувший сезон Кинг провел в арендах в "Рейнджерс" и "Хаддерсфилде". Также он вызывается в сборную Уэльса (50 матчей, 2 гола).
#ThankYouKingy— Leicester City (@LCFC) August 10, 2020
A number of key figures in Leicester City's dressing room explain @AndyKingy's immeasurable contribution to Leicester City in their own words