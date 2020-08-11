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Старридж после Трабзонспора хочет вернуться в АПЛ

Англия
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Старридж после Трабзонспора хочет вернуться в АПЛ
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Форвард Дэниэл Старридж заявил в интервью Sky Sports, что надеется этим летом вернуться в английский чемпионат.

"У меня есть варианты в разных клубах из разных стран, но я англичанин и мне всегда нравилась АПЛ. Уверен, что мне еще есть, что дать лиге. Я буду отдавать приоритет именно клубам из АПЛ", - заявил 30-летний нападающий.

"В принципе я готов попробовать себя и в других чемпионатах, но в АПЛ у меня есть незавершенное дело, мне хотелось бы вернуться. Я голоден, как никогда".

Старридж провел лучшие годы карьеры в "Челси" и "Ливерпуле", а в минувшем сезоне выступал за "Трабзонспор", за который забил 7 голов в 16 матчах, после чего клуб не продлил с ним контракт.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Челси (Лондон) Ливерпуль Дэниел Старридж
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