Официально: Тоттенхэм подписал полузащитника Саутгемптона

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о трансфере Пьер-Эмиля Хейбьерга. Об этом сообщает официальная пресс-служба "шпор".

По их данным, полузащитник подписал пятилетний контракт. СМИ информируют, что сумма трансфера составила 25 миллионов. Хейбьерг будет выступать под пятым номером.

Пьер-Эмиль провел в составе "Саутгемптона" четыре сезона, в которых он 134 раза выходил на поле.