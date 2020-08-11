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Официально: Тоттенхэм подписал полузащитника Саутгемптона
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Лондонский "Тоттенхэм" объявил о трансфере Пьер-Эмиля Хейбьерга. Об этом сообщает официальная пресс-служба "шпор".
По их данным, полузащитник подписал пятилетний контракт. СМИ информируют, что сумма трансфера составила 25 миллионов. Хейбьерг будет выступать под пятым номером.
✨ #HøjbjergIsHere ✨ pic.twitter.com/8uesYdy5cd— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2020
Пьер-Эмиль провел в составе "Саутгемптона" четыре сезона, в которых он 134 раза выходил на поле.
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