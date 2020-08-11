  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Тоттенхэм подписал полузащитника Саутгемптона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Тоттенхэм подписал полузащитника Саутгемптона

Англия
(1 голосов)

Моуриньо получил усиление

Официально: Тоттенхэм подписал полузащитника Саутгемптона
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о трансфере Пьер-Эмиля Хейбьерга. Об этом сообщает официальная пресс-служба "шпор".

Читайте такжеМоуриньо: Тоттенхэм укрепит несколько позиций, но много тратить на трансферы не будет

По их данным, полузащитник подписал пятилетний контракт. СМИ информируют, что сумма трансфера составила 25 миллионов. Хейбьерг будет выступать под пятым номером.

Пьер-Эмиль провел в составе "Саутгемптона" четыре сезона, в которых он 134 раза выходил на поле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон" Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...