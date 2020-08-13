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Ливерпуль удивил новым необычным комплектом формы на следующий сезон
Бирюзовый цвет и раньше использовался мерсисайдцами, но не в таком сочетании
Мерсисайдский клуб представил новый выездной комплект формы на сезон 2020/21.
Футболка выполнена в бирюзовом цвете с черными вставками. Узор на форме отсылает к воротам Шенкли на "Энфилде", а также к музыкальным корням Ливерпуля.
Напомним, что техническим спонсором "Ливерпуля" является компания Nike.
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