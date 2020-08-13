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Озил рассказал, почему отказался от понижения зарплаты во время пандемии
Игроку не объяснили, куда пойдут деньги
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил прокомментировал своё решение отказаться от сокращения зарплаты во время паузы, связанной с пандемией коронавируса.
"Мы все хотели сделать вклад, но нам нужно было больше информации, а многие вопросы оставались без ответов. Никто не был против отсрочки выплат, когда была эта неопределённость. Я бы даже был готов на большое сокращение, если бы это потребовалось, но в том случае, если бы ситуация была более прозрачной. Вместо этого нас просто поставили перед фактом без какого-либо обсуждения. Находясь в таком положении, ты имеешь право знать всё и понимать, куда попадут твои деньги. Но мы не знали деталей и должны были просто объявить о своём решении. Всё происходило слишком быстро, и на нас оказывалось давление. Это нечестно, особенно по отношению к молодым игрокам, и я отказался. У меня дома ребёнок, а также определённые обязательства в Турции и Германии.
Те, кто меня знает, в курсе, что я не жадный. Насколько я знаю, я не единственный, кто отказался от сокращения зарплаты, но в итоге огласке придали только моё имя. Два года меня пытаются втоптать в грязь, настроить болельщиков против меня и выставить всё не так, как происходит на самом деле. Возможно, моё решение сказалось на моих шансах выйти на поле – не знаю", — цитирует Озила The Athletic.