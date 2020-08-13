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Озил рассказал, почему отказался от понижения зарплаты во время пандемии

Англия
(2 голосов)

Игроку не объяснили, куда пойдут деньги

Озил рассказал, почему отказался от понижения зарплаты во время пандемии
Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил прокомментировал своё решение отказаться от сокращения зарплаты во время паузы, связанной с пандемией коронавируса.

"Мы все хотели сделать вклад, но нам нужно было больше информации, а многие вопросы оставались без ответов. Никто не был против отсрочки выплат, когда была эта неопределённость. Я бы даже был готов на большое сокращение, если бы это потребовалось, но в том случае, если бы ситуация была более прозрачной. Вместо этого нас просто поставили перед фактом без какого-либо обсуждения. Находясь в таком положении, ты имеешь право знать всё и понимать, куда попадут твои деньги. Но мы не знали деталей и должны были просто объявить о своём решении. Всё происходило слишком быстро, и на нас оказывалось давление. Это нечестно, особенно по отношению к молодым игрокам, и я отказался. У меня дома ребёнок, а также определённые обязательства в Турции и Германии.

Те, кто меня знает, в курсе, что я не жадный. Насколько я знаю, я не единственный, кто отказался от сокращения зарплаты, но в итоге огласке придали только моё имя. Два года меня пытаются втоптать в грязь, настроить болельщиков против меня и выставить всё не так, как происходит на самом деле. Возможно, моё решение сказалось на моих шансах выйти на поле – не знаю", — цитирует Озила The Athletic.

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон)
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Комментарии (6)
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yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 18:21
Да навіть якщо жадібний, в чому проблема? Я би тоже відмовився віддавати зароблене чесно бабло. Хай там яке у мене ставлення до Озіля, але він правий в цьому. Баблом своїм ділитися ні з ким не треба.
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
13.08.2020 в 18:40
Согласен, имеет право, если на мораль наплевать, то конечно он ничего плохого не делал, никогда.
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0
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 18:57
Тобі-то шо до чужих бабок? Ти свої рахувати вмієш? Та і мораль у кожного своя, якшо вона, звісно, є.
0
0
avatar
Инспектор ( )
13.08.2020 в 17:57
55 человек персонала Арсенала выставили на улицу. А зарплаты сократили
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+2
-1
kalan-86 (Анкара)
13.08.2020 в 18:15
Теперь он знает куда пошли его деньги. Трепло, то он клуб подставил со своими твиттами про Китай, то весь немецкий футбольный союз агитацией за президента чужой страны, то он на тренировки с мешками под глазами приходит, так как рубится ночи напролет в фортнайт, получая сумасшедшую зарплату...высокомерный эгоистичный скупердяй.
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+2
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 18:22
>высокомерный эгоистичный - ви так говорите, ніби це щось погане.
0
-2


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