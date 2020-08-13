Агент прокомментировал будущее Виллиана и Коутиньо

Агент Киа Джурабчан прокомментировал будущее своих клиентов Виллиана и Филиппе Коутиньо.

"Виллиан свободный игрок. Он провел великолепные семь лет в "Челси", поиграл у различных тренеров, завоевал ряд трофеев, и у него великолепные отношения с Фрэнком Лэмпардом — он очень его уважал. Но я думаю, этот цикл подошел к моменту, когда это хороший момент, чтобы уйти. Пока что я не могу сказать, куда он отправится, но "Арсенал" определенно является одним из претендентов.

Однако вам не придется ждать долго, прежде чем мы объявим о его выборе. Мы знаем, куда он отправится, поэтому ожидание не будет долгим.

Коутиньо? Думаю, после завершения розыгрыша Лиги Чемпионов мы сядем с ним и поговорим. Пока что мы толком не обсуждали его будущее. Может быть так, что его конечным пунктом будет "Барселона".

Он любит Премьер-Лигу, он хочет выступать в Премьер-Лиге, но финансы и ситуация с COVID играют большую роль, потому что мы говорим о большом игрок с большими цифрами", – сказад Джурабчан talkSPORT.