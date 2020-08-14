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Вест Хэм продал форварда в Селтик, потеряв три миллиона евро

Англия
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Уже в сентябре с ним может пересечься сборная Украины

Вест Хэм продал форварда в Селтик, потеряв три миллиона евро
UA-Футбол
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В августе прошлого года "Вест Хэм" купил у "Базеля" перспективного форварда Альбиана Айети за 8,7 млн евро. Однако трансфер абсолютно себя не оправдал.

За прошлый сезон нападающий принял участие в 12 матчах и не отметился ни одним забитым мячом (в "Базеле" у него было 43 гола и 21 результативная передача в 96 матчах). Поэтому логично, что молотобойцы решили сбросить балласт.

Покупатель нашелся в Шотландии - реанимировать карьеру Айети попытается в "Селтике". При этом только на переходе (не считая зарплату в течение сезона) "Вест Хэм" потерял более трех миллионов евро. По данным transfermarkt, "Селтику" нападающий обошел в пять с половиной миллионов евро.

Добавим, что Айети с 2018-го года выступает за сборную Швейцарии, с которой Украина сыграет в Лиге Наций. На счету Альбина десять матчей и один забитый гол.

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В статье: трансферы Селтик (Глазго) Вест Хэм (Лондон) Альбиан Айети
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