Вест Хэм продал форварда в Селтик, потеряв три миллиона евро

В августе прошлого года "Вест Хэм" купил у "Базеля" перспективного форварда Альбиана Айети за 8,7 млн евро. Однако трансфер абсолютно себя не оправдал.

За прошлый сезон нападающий принял участие в 12 матчах и не отметился ни одним забитым мячом (в "Базеле" у него было 43 гола и 21 результативная передача в 96 матчах). Поэтому логично, что молотобойцы решили сбросить балласт.

Покупатель нашелся в Шотландии - реанимировать карьеру Айети попытается в "Селтике". При этом только на переходе (не считая зарплату в течение сезона) "Вест Хэм" потерял более трех миллионов евро. По данным transfermarkt, "Селтику" нападающий обошел в пять с половиной миллионов евро.

Добавим, что Айети с 2018-го года выступает за сборную Швейцарии, с которой Украина сыграет в Лиге Наций. На счету Альбина десять матчей и один забитый гол.