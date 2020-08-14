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Арсенал объявил о подписании Виллиана

Англия
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Экс-игрок Шахтера сменил клуб, но не город

Арсенал объявил о подписании Виллиана
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с 32-летним бразильским футболистом Виллианом. Соглашение рассчитано на три года.

Напомним, что Виллиан покинул "Челси" на правах свободного агента. За аристократов бразилец выступал с 2013-го года. За это время он успел сыграть лишь в АПЛ 234 матча (37 голов, 39 результативных передач).

В составе "Челси" Виллиан дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги, а также Лигу Европы. Перед тем как переехать на Туманный Альбион бразилец полгода выступал в "Анжи", до этого пять раз выигрывал чемпионат Украины с "Шахтером", а также побеждал в Кубке УЕФА.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета так прокомментировал переход: "Это именно тот тип игрока, который мне нужен. Это футболист, который в трудную минуту хочет взять на себя ответственность, хочет мяч и хочет выиграть игру для команды".

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон) трансферы
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