Виллиан: Сделаю все, чтобы помочь Арсеналу вновь засиять

Нападающий Виллиан поделился впечатлениями от перехода в "Арсенал". Ранее экс-форвард "Челси" подписал с "канонирами" контракт на 3 года.

"Мне нравится стиль игры "Арсенала", — цитирует пресс-служба "канониров" Виллиана. — Здесь все здорово, в том числе и стадион. Я думаю, что с Микелем Артетой команда может вновь побороться за титулы как в Англии, так и в Европе, поэтому я рад быть частью этого перспективного проекта. Хочу поскорее приступить к тренировкам, не могу дождаться, когда появлюсь на поле, чтобы помочь своим одноклубникам и команде вновь засиять.

У нас была хорошая беседа с Микелем, он вселил в меня уверенность, после разговора с ним я понял, что перейду в "Арсенал".