Вольфсбург интересуется молодым талантом МЮ

Фовард "Манчестер Юнайтед" Тахит Чонг близок к тому, чтобы провести сезон-2020/21 в чемпионате Германии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "Вольфсбург" практически согласовал с "красными дьяволами" сделку по аренде 20-летнего голландца.

В сезоне-2019/20 Чонг провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей, на счету игрока 2 результативных передачи.