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Вольфсбург интересуется молодым талантом МЮ
Чонг может сменить клуб
Фовард "Манчестер Юнайтед" Тахит Чонг близок к тому, чтобы провести сезон-2020/21 в чемпионате Германии, сообщает Sky Sports.
По информации источника, "Вольфсбург" практически согласовал с "красными дьяволами" сделку по аренде 20-летнего голландца.
В сезоне-2019/20 Чонг провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей, на счету игрока 2 результативных передачи.
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