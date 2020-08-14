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Вольфсбург интересуется молодым талантом МЮ

Англия
(1 голосов)

Чонг может сменить клуб

Вольфсбург интересуется молодым талантом МЮ
Новина українською

Фовард "Манчестер Юнайтед" Тахит Чонг близок к тому, чтобы провести сезон-2020/21 в чемпионате Германии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "Вольфсбург" практически согласовал с "красными дьяволами" сделку по аренде 20-летнего голландца.

В сезоне-2019/20 Чонг провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей, на счету игрока 2 результативных передачи.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Манчестер Юнайтед Вольфсбург Тахит Чонг
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