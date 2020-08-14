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Хендерсон признан лучшим игроком Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

На второй позиции Садио Мане

Хендерсон признан лучшим игроком Ливерпуля
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Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон удостоился премии лучшему игроку команды по итогам минувшего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В голосовании, в котором приняли участие болельщики и бывшие футболисты мерсисайдцев, капитан красных опередил нападающего Садио Мане. Третье место занял защитник Трент Александер-Арнольд.

Ранее Хендерсон был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020 по версии ассоциации футбольных журналистов. Также 30-летний хавбек вошёл в число номинантов на приз лучшему игроку чемпионата по версии лиги.

"Ливерпуль" в минувшем сезоне досрочно стал чемпионом Англии. Титул стал для красных первым с 1990 года. Хендерсон принял участие в 30 матчах первенства, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль
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