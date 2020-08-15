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Виллиан вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Англия
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Бразилец зарабатывает больше, чем любой игрок "Ливерпуля"

Виллиан вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
Новина українською

Экс-вингер "Шахтёра" Виллиан вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги, подписав контракт с "Арсеналом".

Ранее в пятницу "канониры" объявили, что 32-летний бразилец заключил контракт до 2023 года, перебравшись из "Челси" свободным агентом. В новой команде Виллиан будет зарабатывать порядка 220 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом, как сообщает Daily Mail, теперь Виллиан зарабатывает больше, чем любой игрок чемпионского "Ливерпуля", включая Мохамеда Салаха, Садио Мане (по 200 тыс. фунтов в неделю), Роберто Фирмино (180 тыс. фунтов в неделю), Виргила Ван Дейка (170 тыс. фунтов в неделю).

Больше, чем Виллиан, в Премьер-Лиге получают только Давид Де Хеа (375 тыс. фунтов в неделю), Месут Озил, Кевин Де Брюйне (по 350 тыс. фунтов в неделю), Рахим Стерлинг, Поль Погба (по 300 тыс. фунтов в неделю), Тимо Вернер (270 тыс. фунтов в неделю), Антони Марсьяль (250 тыс. фунтов в неделю) и Серхио Агуэро (240 тыс. фунтов в неделю).

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон)
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