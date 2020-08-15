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МЮ представил выездную форму на следующий сезон
Adidas предоставил "Юнайтед" новый экипировочный комплект
"Манчестер Юнайтед" показал комплект гостевой формы на следующий сезон.
Экипировка выполнена в черном цвете, на футболку нанесен волнистый паттерн.
Напомним, техническим спонсором "Манчестер Юнайтед" является компания Adidas.
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