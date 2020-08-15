  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ представил выездную форму на следующий сезон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ представил выездную форму на следующий сезон

Англия
(1 голосов)

Adidas предоставил "Юнайтед" новый экипировочный комплект

МЮ представил выездную форму на следующий сезон
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" показал комплект гостевой формы на следующий сезон.

Экипировка выполнена в черном цвете, на футболку нанесен волнистый паттерн.

Напомним, техническим спонсором "Манчестер Юнайтед" является компания Adidas.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...