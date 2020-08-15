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Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ в прошлом сезоне

Англия
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Немец привел "красных" к долгожданному титулу

Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ в прошлом сезоне
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил награду лучшему тренеру сезона в АПЛ.

В борьбе за приз Юрген опередил Фрэнка Лэмпарда ("Челси"), Брендана Роджерса ("Лестер") и Криса Уайлдера ("Шеффилд Юнайтед").

По итогам сезона Клопп привел "Ливерпуль" к первому титулу чемпионата за 30 лет, набрав 99 очков по итогам 38 туров.

Ранее вингбек "красных" Трент Александер-Арнолд был признан лучшим молодым игроком АПЛ-2019/20.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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