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Челси существенно приблизился к подписанию Чилуэлла

Англия
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Новый трансферный рекорд для позиции левого защитника?

Челси существенно приблизился к подписанию Чилуэлла
UA-Футбол
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"Челси" существенно приблизился к подписанию фулбека "Лестера" Бена Чилуэлла. Об этом сообщает авторитетное британское издание The Times.

23-летний англичанин был приоритетом для "синих" на позицию левого оборонца, однако финансовые запросы "лис", которые хотели выручить за своего исполнителя 80 миллионов фунтов, затрудняли переговоры.

Тем не менее, по информации источника, "Челси" удалось снизить цену на Чилуэлла. В настоящий момент стороны активизировали переговоры и близки к завершению сделки.

Ожидается, что Чилуэлл станет самым дорогим левым защитником в истории. На данный момент рекорд на этой позиции – 52 миллиона фунтов, заплаченные "Сити" за Бенжамена Менди.

"Челси" также рассматривало кандидатуры Николаса Тальяфико ("Аякс"), Марка Кукурельи ("Хетафе") и Серхио Регилона ("Реал").

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В статье: Челси (Лондон) Лестер Сити Бен Чилвелл
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Источник:
The Times
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