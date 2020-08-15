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Арсенал попрощался со спортивным директором Раулем Санллехи
Испанец ответственен за смену селекционной модели "канониров"
"Арсенал" объявил о расставании со спортивным директором клуба Раулем Санллехи.
Его место займет нынешний исполнительный директор клуба Винай Венкатешам.
Санллехи, ранее работавший в "Барселоне", трудился в Лондоне с 2017-го года.
Испанец известен тесным сотрудничеством с рядом влиятельных агентов, на которых он опирается при выборе новичков для команды. Под руководством Санллехи клуб отказался от своей традиционной селекционной модели, которой славился "Арсенал" в эпоху Арсена Венгера.
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