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Арсенал попрощался со спортивным директором Раулем Санллехи

Англия
(1 голосов)

Испанец ответственен за смену селекционной модели "канониров"

Арсенал попрощался со спортивным директором Раулем Санллехи
Новина українською

"Арсенал" объявил о расставании со спортивным директором клуба Раулем Санллехи.

Его место займет нынешний исполнительный директор клуба Винай Венкатешам.

Санллехи, ранее работавший в "Барселоне", трудился в Лондоне с 2017-го года.

Испанец известен тесным сотрудничеством с рядом влиятельных агентов, на которых он опирается при выборе новичков для команды. Под руководством Санллехи клуб отказался от своей традиционной селекционной модели, которой славился "Арсенал" в эпоху Арсена Венгера.

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В статье: Арсенал (Лондон)
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