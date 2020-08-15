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Арсенал планирует еще два трансфера

Англия
(1 голосов)

"Канониры" пока не завершили дела на рынке

Арсенал планирует еще два трансфера
Новина українською

Заручившись услугами Виллиана, технический директор "Арсенала" Эду планирует привести еще двух игроков в команду Микеля Артеты в это трансферное окно.

Накануне "Арсенал" объявил о подписании контракта до 2023 года с Виллианом. 32-летний бразилец достался "канонирам" бесплатно, но получил внушительную зарплату.

Как сообщает Daily Star, теперь Эду сосредоточится на переговорах о покупке опорника "Атлетико" Томаса Партей и будет искать защитника. Также "Арсеналу" нужно избавиться от балласта.

"Чтобы тщательным образом сбалансировать свой состав, нам нужно продать игроков и купить игроков, а это требует времени. Только дня и ночи не хватит.

Это потребует времени, но подписанием Виллиана мы начали большой процесс. Мы определили, в чем нуждается команда, и его приглашение стало началом процесса ребалансировки, как мы того хотим.

Я испытываю восторг и радость от того, что заполучил игрока вроде Виллиана, потому что я убежден, он сразу начнет проявлять себя", — сказал Эду.

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В статье: Виллиан Эду Арсенал (Лондон)
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