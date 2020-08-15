Арсенал планирует еще два трансфера

Заручившись услугами Виллиана, технический директор "Арсенала" Эду планирует привести еще двух игроков в команду Микеля Артеты в это трансферное окно.

Накануне "Арсенал" объявил о подписании контракта до 2023 года с Виллианом. 32-летний бразилец достался "канонирам" бесплатно, но получил внушительную зарплату.

Как сообщает Daily Star, теперь Эду сосредоточится на переговорах о покупке опорника "Атлетико" Томаса Партей и будет искать защитника. Также "Арсеналу" нужно избавиться от балласта.

"Чтобы тщательным образом сбалансировать свой состав, нам нужно продать игроков и купить игроков, а это требует времени. Только дня и ночи не хватит.

Это потребует времени, но подписанием Виллиана мы начали большой процесс. Мы определили, в чем нуждается команда, и его приглашение стало началом процесса ребалансировки, как мы того хотим.

Я испытываю восторг и радость от того, что заполучил игрока вроде Виллиана, потому что я убежден, он сразу начнет проявлять себя", — сказал Эду.