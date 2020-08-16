  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал расследует трансфер Пепе за 80 млн
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал расследует трансфер Пепе за 80 млн

Англия
(1 голосов)

В клубе удивлены ценником

Арсенал расследует трансфер Пепе за 80 млн
Новина українською

"Арсенал" начал внутреннее расследование по поводу трансфера вингера Николя Пепе прошлым летом.

Ранее в субботу "Арсенал" объявил об уходе из клуба спортивного директора Рауля Санллехи. Это случилось на следующий день после подписания трехлетнего контракта с Виллианом, однако бразильский вингер здесь не при чем.

Внезапный уход Санллехи может быть связан с приобретением Пепе у "Лилля" за рекордные для "канониров" 72 миллиона фунтов.

Как сообщает ESPN, на "Эмирейтс" не жалеют о приобретении 25-летнего ивуарийца, но при этом недоумевают, почему решили заплатить так много.

"Арсенал" сразу же выписал "Лиллю" чек на 20 млн. фунтов, оставшиеся 52 млн. согласившись выплачивать в течение пяти лет, и теперь боссы лондонского клуба хотят проанализировать процесс переговоров и установить ответственных людей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Николя Пепе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
16.08.2020 в 10:32
А сами боссы?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...