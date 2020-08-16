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Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ по итогам сезона

Англия
(1 голосов)

Полностью заслуженно

Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ по итогам сезона
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги по итогам прошедшего сезона.

На счету бельгийца 13 голов и 20 результативных передач в 35 матчах чемпионата.

В борьбу за награду КДБ опередил Трента Александра-Арнольда, Джордана Хендерсона, Садио Мане (все – "Ливерпуль"), Данни Ингза ("Саутгемптон"), Джейми Варди ("Лестер") и Ника Поупа ("Бернли").

Напомним, ранее Юрген Клопп был признан лучшим тренером сезона в АПЛ.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кевин Де Брюйне
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
16.08.2020 в 15:11
хорошо и плохо одновременно...
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