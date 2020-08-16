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Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ по итогам сезона
Полностью заслуженно
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги по итогам прошедшего сезона.
На счету бельгийца 13 голов и 20 результативных передач в 35 матчах чемпионата.
В борьбу за награду КДБ опередил Трента Александра-Арнольда, Джордана Хендерсона, Садио Мане (все – "Ливерпуль"), Данни Ингза ("Саутгемптон"), Джейми Варди ("Лестер") и Ника Поупа ("Бернли").
Напомним, ранее Юрген Клопп был признан лучшим тренером сезона в АПЛ.
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ascent (Луксор)
16.08.2020 в 15:11
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