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Сульшер: МЮ надо усиление, чтобы бороться с клубами вершины АПЛ

Англия
(1 голосов)

Наставник "Ман Юнайтед" оценил уровень текущего состава

Сульшер: МЮ надо усиление, чтобы бороться с клубами вершины АПЛ
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер считает, что "красным дьяволам" нужно усиление состава, чтобы бороться за чемпионство в АПЛ.

"Дело в качестве – для того, чтобы подписать игроков, которые превосходят уже имеющихся, придется потратиться.

Нам еще далеко до уровня клубов, находящихся на вершине АПЛ. Они слишком сильно нас опережают.

Мы все еще растем, становимся лучше, но мы и близко не подошли к окончательному виду", – рассказал Сульшер.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com
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Комментарии (4)
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usovvictor (Kharkov)
16.08.2020 в 17:08
...не первый раз слышу уже от него, ...жалуется перед матчем что ли...
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0
0
Magistr (Запорожье)
16.08.2020 в 16:46
Дедушка Фергюсон и без суперзвезд и суперусиления обходился. И создавал каждый сезон одну из лучших команд в мире.
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
16.08.2020 в 17:31
Сер Алекс Фергюсон - найкраший тренер в історії футболу (навіть краще Лобановського - це безперечно) МЮ Фергюсона - це класика золотого футболу
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.08.2020 в 16:35
биесиедин, гармаш, нем, дентиньо, ...
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0
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