Сульшер: МЮ надо усиление, чтобы бороться с клубами вершины АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер считает, что "красным дьяволам" нужно усиление состава, чтобы бороться за чемпионство в АПЛ.

"Дело в качестве – для того, чтобы подписать игроков, которые превосходят уже имеющихся, придется потратиться.

Нам еще далеко до уровня клубов, находящихся на вершине АПЛ. Они слишком сильно нас опережают.

Мы все еще растем, становимся лучше, но мы и близко не подошли к окончательному виду", – рассказал Сульшер.