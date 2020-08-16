Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер: МЮ надо усиление, чтобы бороться с клубами вершины АПЛ
Наставник "Ман Юнайтед" оценил уровень текущего состава
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер считает, что "красным дьяволам" нужно усиление состава, чтобы бороться за чемпионство в АПЛ.
"Дело в качестве – для того, чтобы подписать игроков, которые превосходят уже имеющихся, придется потратиться.
Нам еще далеко до уровня клубов, находящихся на вершине АПЛ. Они слишком сильно нас опережают.
Мы все еще растем, становимся лучше, но мы и близко не подошли к окончательному виду", – рассказал Сульшер.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Goal.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
usovvictor (Kharkov)
16.08.2020 в 17:08
Ответить
0
0
Magistr (Запорожье)
16.08.2020 в 16:46
Ответить
+2
0
Alex7Chapman (Кропивницький)
16.08.2020 в 17:31
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.08.2020 в 16:35
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...