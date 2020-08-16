Челси договорился о покупке Чилуэлла. Медосмотр запланирован на завтра

Фулбек "Лестера" Бен Чилуэлл вскоре может стать игроком "Челси".

По информации журналиста The Independent Дерека О’Лири, клубы наконец договорились о трансфере 23-летнего левого защитника. "Синие" заплатят за игрока 65 млн фунтов. Еще 13 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Медосмотр запланирован на завтра. В тот же день о трансфере могут объявить официально.

Также "Челси" продолжает переговоры по хавбеку "Байера" Каю Хавертцу и Деклану Райсу из "Вест Хэма", которого Лэмпард видит центральным защитником.