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Челси договорился о покупке Чилуэлла. Медосмотр запланирован на завтра
"Синим" таки удалось договориться с "лисами"?
Фулбек "Лестера" Бен Чилуэлл вскоре может стать игроком "Челси".
По информации журналиста The Independent Дерека О’Лири, клубы наконец договорились о трансфере 23-летнего левого защитника. "Синие" заплатят за игрока 65 млн фунтов. Еще 13 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
Медосмотр запланирован на завтра. В тот же день о трансфере могут объявить официально.
Также "Челси" продолжает переговоры по хавбеку "Байера" Каю Хавертцу и Деклану Райсу из "Вест Хэма", которого Лэмпард видит центральным защитником.
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