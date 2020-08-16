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Ливерпуль договорился о 4-летнем контракте с Тиаго – СМИ
Испанец может перебраться в АПЛ
Хавбек "Баварии" Тиаго Алькантара согласовал четырехлетний контракт с "Ливерпулем". Об этом сообщает журналист Мохаммед Буафси.
Тем не менее, "красным" еще предстоит согласовать стоимость испанца с "Баварией". Ожидается, что мюнхенцы отпустят своего плеймейкера за 30 млн евро.
В сезоне-2019/20 Тиаго Алькантара провел за "Баварию" 38 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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