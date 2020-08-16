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Ливерпуль не хочет платить Баварии за Алькантару 30 млн

Англия
(1 голосов)

Англичане рассчитывают подписать испанца бесплатно по истечению контракта

Ливерпуль не хочет платить Баварии за Алькантару 30 млн
Новина українською

Журналист The Guardian Фабрицио Романо сообщает, что "Ливерпуль" и "Бавария" не могут договориться о сумме трансфера за Тиаго Алькантару.

Мерсисайдцы не хотят платить мюнхенцам 30 миллионов евро, так как текущее соглашение игрока з немецким клубом истекает следующим летом и "Ливерпуль" рассчитывает подписать полузащитника бесплатно.

Сегодня была информация, что испанский хавбек уже согласовал 4-летний контракт с английским клубом.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Тиаго провел 24 матча, в которых забил 3 гола.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тиаго Алькантара
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Источник:
Fabrizio Romano
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Комментарии (1)
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ferzz (Gluhiv)
16.08.2020 в 18:21
И правильно. Нефиг платить лишние деньги немецкому мешку.
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