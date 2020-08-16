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Ливерпуль не хочет платить Баварии за Алькантару 30 млн
Англичане рассчитывают подписать испанца бесплатно по истечению контракта
Журналист The Guardian Фабрицио Романо сообщает, что "Ливерпуль" и "Бавария" не могут договориться о сумме трансфера за Тиаго Алькантару.
Мерсисайдцы не хотят платить мюнхенцам 30 миллионов евро, так как текущее соглашение игрока з немецким клубом истекает следующим летом и "Ливерпуль" рассчитывает подписать полузащитника бесплатно.
Сегодня была информация, что испанский хавбек уже
В прошедшем сезоне Бундеслиги Тиаго провел 24 матча, в которых забил 3 гола.
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Источник:Fabrizio Romano
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ferzz (Gluhiv)
16.08.2020 в 18:21
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