Ливерпуль не хочет платить Баварии за Алькантару 30 млн

Журналист The Guardian Фабрицио Романо сообщает, что "Ливерпуль" и "Бавария" не могут договориться о сумме трансфера за Тиаго Алькантару.

Мерсисайдцы не хотят платить мюнхенцам 30 миллионов евро, так как текущее соглашение игрока з немецким клубом истекает следующим летом и "Ливерпуль" рассчитывает подписать полузащитника бесплатно.

Сегодня была информация, что испанский хавбек уже согласовал 4-летний контракт с английским клубом.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Тиаго провел 24 матча, в которых забил 3 гола.