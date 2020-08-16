Обамеянг продлит контракт с Арсеналом до 2023 года

Английское издание The Telegraph сообщило, что форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг договорился о продлении контракта с лондонцами.

Новое соглашение габонца с "канонирами" будет рассчитано до 2023 года.

31-летний нападающий будет получать более 250 тысяч фунтов в неделю, также предусмотрены бонусы за определенные достижения.

Напомним, Обамеянг выступает за английский клуб с января 2018-го года. Форвард перешел в "Арсенал" из дортмундской "Боруссии" за 65 млн евро.