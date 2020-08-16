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Обамеянг продлит контракт с Арсеналом до 2023 года
Форвард будет получать более 250 000 фунтов в неделю
Английское издание The Telegraph сообщило, что форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг договорился о продлении контракта с лондонцами.
Новое соглашение габонца с "канонирами" будет рассчитано до 2023 года.
31-летний нападающий будет получать более 250 тысяч фунтов в неделю, также предусмотрены бонусы за определенные достижения.
Напомним, Обамеянг выступает за английский клуб с января 2018-го года. Форвард перешел в "Арсенал" из дортмундской "Боруссии" за 65 млн евро.
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Источник:The Telegraph
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