  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Обамеянг продлит контракт с Арсеналом до 2023 года
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обамеянг продлит контракт с Арсеналом до 2023 года

Англия
(1 голосов)

Форвард будет получать более 250 000 фунтов в неделю

Обамеянг продлит контракт с Арсеналом до 2023 года
Новина українською

Английское издание The Telegraph сообщило, что форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг договорился о продлении контракта с лондонцами.

Новое соглашение габонца с "канонирами" будет рассчитано до 2023 года.

31-летний нападающий будет получать более 250 тысяч фунтов в неделю, также предусмотрены бонусы за определенные достижения.

Напомним, Обамеянг выступает за английский клуб с января 2018-го года. Форвард перешел в "Арсенал" из дортмундской "Боруссии" за 65 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Telegraph
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...