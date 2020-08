"Празднуйте титул, найдите девушку, выпейте пива с друзьями". Хавбек Сити ответил хейтерам из Ливерпуля

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва высказался в своем Твиттере – сначала извинился перед болельщиками "горожан" за неудачное выступление в ¼ ЛЧ и серебро АПЛ, а затем ответил поклонникам "Ливерпуля", которые пишут португальцу.

The 2019/2020 season has ended for us in a very disappointing way. To all the fans, we’re sorry for this frustrating season. The only thing we can promise is that in 2020/2021 we’ll fight a lot to do much better and get back to winning important things for you guys! ????????