Заручившись поддержкой легенды: Bellagraph Nova Group может приобрести Ньюкасл

Компания Bellagraph Nova Group (BNG) с владельцами из Сингапура объявила о том, что ведет переговоры о приобретении "Ньюкасла".

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Отметим, что в конце июля Суверенный фонд Саудовской Аравии отозвал свое предложение о покупке "сорок" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов стерлингов. По информации издания Sky Sports, боссы BNG неделю назад заявили о намерениях и подтвердили наличие средств.

BNG заручилась поддержкой бывшего капитана "Ньюкасла" Алана Ширера и экс-игрока "сорок" Майкла Чопры. Компания является глобальным конгломератом и имеет более 30 активов в 100 странах мира.