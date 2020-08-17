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Заручившись поддержкой легенды: Bellagraph Nova Group может приобрести Ньюкасл

Англия
(1 голосов)

"Сороки" нарасхват

Заручившись поддержкой легенды: Bellagraph Nova Group может приобрести Ньюкасл
Новина українською

Компания Bellagraph Nova Group (BNG) с владельцами из Сингапура объявила о том, что ведет переговоры о приобретении "Ньюкасла".

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Отметим, что в конце июля Суверенный фонд Саудовской Аравии отозвал свое предложение о покупке "сорок" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов стерлингов. По информации издания Sky Sports, боссы BNG неделю назад заявили о намерениях и подтвердили наличие средств.

BNG заручилась поддержкой бывшего капитана "Ньюкасла" Алана Ширера и экс-игрока "сорок" Майкла Чопры. Компания является глобальным конгломератом и имеет более 30 активов в 100 странах мира.

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В статье: "Ньюкасл" bellagraph nova group (bng)
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
17.08.2020 в 11:53
Вопрос: как можно отмыть куеву тучу бабла? Ответ: вложить бало в футбол:))
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