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Клопп: После окончания контракта я собираюсь год отдохнуть

Англия
(2 голосов)

А после этого уже будет принимать решение о будущем

Клопп: После окончания контракта я собираюсь год отдохнуть
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос, что он собирается делать после окончания контракта с английском клубом в 2024 году.

"После окончания контракта я собираюсь год отдохнуть, а потом задаться вопросом: скучаю ли я по футболу? Если я скажу себе "нет", то с тренером Юргеном Клоппом будет покончено.

Если однажды я перестану работать тренером, то не буду скучать по одной вещи: по жестокому напряжению прямо перед игрой", — цитирует Клоппа Sportbuzzer.

Напомним, Клопп был признан лучшим наставником года в английской Премьер-лиге сезона-2019/2020. При нём "Ливерпуль" стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет. В последний раз до этого клуб становился чемпионом в 1990 году.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Vova Andrienko
17.08.2020 в 16:07
Даже и не думай об этом Юрген! Отдохнуть да, а потом обратно в Ливер, ты должен стать новым сэром Алексом Фергюсоном только в Ливерпуле! Ваш футбол это фантастика! Идеальное сочетание тренера и менеджмента клуба...
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