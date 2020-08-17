Клопп: После окончания контракта я собираюсь год отдохнуть

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос, что он собирается делать после окончания контракта с английском клубом в 2024 году.

"После окончания контракта я собираюсь год отдохнуть, а потом задаться вопросом: скучаю ли я по футболу? Если я скажу себе "нет", то с тренером Юргеном Клоппом будет покончено.

Если однажды я перестану работать тренером, то не буду скучать по одной вещи: по жестокому напряжению прямо перед игрой", — цитирует Клоппа Sportbuzzer.

Напомним, Клопп был признан лучшим наставником года в английской Премьер-лиге сезона-2019/2020. При нём "Ливерпуль" стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет. В последний раз до этого клуб становился чемпионом в 1990 году.