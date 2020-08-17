Садио Мане - лучший игрок сезона в АПЛ по версии болельщиков

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане стал обладателем приза лучшему футболисту минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

В голосовании, которое проводила Профессиональная футбольная ассоциация (PFA), 28-летний сенегалец набрал 41% голосов. В тройку лучших вошли полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне (27%) и одноклубник Мане защитник Трент Александер-Арнольд (17%).

Напомним, лучшим футболистом прошлого сезона по версии Премьер-лиги стал Де Брёйне, а лучшим молодым игроком стал Александер-Арнольд. Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был признан лучшим по версии ассоциации журналистов.

"Ливерпуль" в сезоне-2019/2020 стал чемпионом Англии. В турнирной таблице красные опередили ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 18 очков.