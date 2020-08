Проявление уважения: Ман Сити установит статую в честь Давида Сильвы

Провальный матч с "Лионом" стал последним для Давида Сильвы в футболке "Манчестер Сити". Стороны не договорились о новом контракте и испанец покидает команду.

Однако руководство "горожан" ценит все заслуги полузащитника. Как анонсировал председатель совета директоров клуба, в честь Сильвы будет установлена специальная статуя.

Расположена она будет возле домашнего стадиона клуба. Помимо этого, также будет сделана специальная мозаика, которая будет находиться на тренировочном поле.

Chairman Khaldoon Al Mubarak has revealed plans for a tribute statue to @21LVA to be installed outside the Etihad, while a training pitch with bespoke mosaic will also be dedicated to El Mago at the City Football Academy.



