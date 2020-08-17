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Проявление уважения: Ман Сити установит статую в честь Давида Сильвы

Англия
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"Горожане" ценят легенду

Проявление уважения: Ман Сити установит статую в честь Давида Сильвы
UA-Футбол
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Провальный матч с "Лионом" стал последним для Давида Сильвы в футболке "Манчестер Сити". Стороны не договорились о новом контракте и испанец покидает команду.

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Однако руководство "горожан" ценит все заслуги полузащитника. Как анонсировал председатель совета директоров клуба, в честь Сильвы будет установлена специальная статуя.

Расположена она будет возле домашнего стадиона клуба. Помимо этого, также будет сделана специальная мозаика, которая будет находиться на тренировочном поле.

Давид провел в составе "Ман Сити" десять лет. Успел провести 436 матчей и завоевать 11 трофеев. Единственное, что ему не покорилось - победа в ЛЧ.

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В статье: Давид Сильва Манчестер Сити
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