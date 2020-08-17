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Льорису на подмену: Экс-вратарь Ман Сити перейдет в Тоттенхэм
Неожиданный трансфер
В ближайшее время Джо Харт подпишет контракт с "Тоттенхэмом". О таком неожиданном решение сообщают авторитетные английские СМИ.
Сегодня голкипер прошел медобследование в клубе. После согласования детелей, Харт поставит подпись в предложеном соглашении.
Харт долгое время был основным вратарем сборной Англии и "Ман Сити". Однако после прихода в Манчестер Пепа Гвардиола, его карьера пошла на спад. Последним клубом Харта был "Бернли".
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Крайне вероятно, что Джо будет подменять на воротах капитана "шпор" Уго Льориса.
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