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Льорису на подмену: Экс-вратарь Ман Сити перейдет в Тоттенхэм

Англия
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Неожиданный трансфер

Льорису на подмену: Экс-вратарь Ман Сити перейдет в Тоттенхэм
UA-Футбол
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В ближайшее время Джо Харт подпишет контракт с "Тоттенхэмом". О таком неожиданном решение сообщают авторитетные английские СМИ.

Сегодня голкипер прошел медобследование в клубе. После согласования детелей, Харт поставит подпись в предложеном соглашении.

Харт долгое время был основным вратарем сборной Англии и "Ман Сити". Однако после прихода в Манчестер Пепа Гвардиола, его карьера пошла на спад. Последним клубом Харта был "Бернли".

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Крайне вероятно, что Джо будет подменять на воротах капитана "шпор" Уго Льориса.

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В статье: Джо Харт Тоттенхэм (Лондон) Бернли
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