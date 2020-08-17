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Заха вновь попытается покинуть Кристал Пэлас. Вингером интересуются три клуба

Англия
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Может пойти на повышение

Заха вновь попытается покинуть Кристал Пэлас. Вингером интересуются три клуба
UA-Футбол
Новина українською

Уилфрид Заха считает, что перерос "Кристал Пэлас" и уже второе лето подряд хочет покинуть клуб.

Как сообщает Sky Sports, интерес к нему проявляют три европейских клуба - "Монако", "ПСЖ" и "Боруссия". Однако для подписания вингера придется потратить порядка 40 миллионов евро.

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В последнем сезоне Заха отыграл 38 матчей и совершил десять результативных действий (4+6).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Уилфрид Заха Монако Кристал Пэлас (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж)
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