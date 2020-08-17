Заха вновь попытается покинуть Кристал Пэлас. Вингером интересуются три клуба

Уилфрид Заха считает, что перерос "Кристал Пэлас" и уже второе лето подряд хочет покинуть клуб.

Как сообщает Sky Sports, интерес к нему проявляют три европейских клуба - "Монако", "ПСЖ" и "Боруссия". Однако для подписания вингера придется потратить порядка 40 миллионов евро.

В последнем сезоне Заха отыграл 38 матчей и совершил десять результативных действий (4+6).