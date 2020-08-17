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Заха вновь попытается покинуть Кристал Пэлас. Вингером интересуются три клуба
Может пойти на повышение
Уилфрид Заха считает, что перерос "Кристал Пэлас" и уже второе лето подряд хочет покинуть клуб.
Как сообщает Sky Sports, интерес к нему проявляют три европейских клуба - "Монако", "ПСЖ" и "Боруссия". Однако для подписания вингера придется потратить порядка 40 миллионов евро.
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В последнем сезоне Заха отыграл 38 матчей и совершил десять результативных действий (4+6).
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