Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джон Оби Микель вернулся в Англию
Но не в АПЛ
Джон Оби Микель подписал контракт со "Сток Сити", который играет в Чемпионшипе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Детали контракта остаются неизвестными. В марте 2020-го года он покинул "Трабзонспор" и с того времени находился без команды.
???? Time to hear from the main man himself.— Stoke City FC (@stokecity) August 17, 2020
Sit back and listen.
???? ???????????????????? ????????????????: ???????????????? ???????????? ????????????????????
????⚪️
Наибольшую известность Оби Микель получил играя за "Челси". В составе "синих" провел 249 матчей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...