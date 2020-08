Джон Оби Микель вернулся в Англию

Джон Оби Микель подписал контракт со "Сток Сити", который играет в Чемпионшипе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта остаются неизвестными. В марте 2020-го года он покинул "Трабзонспор" и с того времени находился без команды.

