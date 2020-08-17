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Джон Оби Микель вернулся в Англию

Англия
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Но не в АПЛ

Джон Оби Микель вернулся в Англию
UA-Футбол
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Джон Оби Микель подписал контракт со "Сток Сити", который играет в Чемпионшипе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта остаются неизвестными. В марте 2020-го года он покинул "Трабзонспор" и с того времени находился без команды.

Наибольшую известность Оби Микель получил играя за "Челси". В составе "синих" провел 249 матчей.

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В статье: Джон Оби Микель Сток Сити
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