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Клаудио Браво покинул Манчестер Сити
Игрок провел 61 матч в стане горожан
Вратарь Клаудио Браво покинул "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт английской команды.
37-летний чилийский голкипер провёл 61 матч за "Сити" после того, как перешёл из "Барселоны" в 2016 году. 20 матчей вратарь отстоял на ноль.
Голкипер Эдерсон, который пришёл в "Манчестер Сити" в сезоне-2017/2018, выиграл конкуренцию у Браво. Чилийский вратарь чаще выступал в кубковых встречах, в матчах английской Премьер-Лиги выходил редко.
В сезоне-2018/2019 Браво порвал ахиллово сухожилие и пропустил почти 10 месяцев.
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