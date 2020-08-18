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Клаудио Браво покинул Манчестер Сити

Англия
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Игрок провел 61 матч в стане горожан

Клаудио Браво покинул Манчестер Сити
Новина українською

Вратарь Клаудио Браво покинул "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт английской команды.

37-летний чилийский голкипер провёл 61 матч за "Сити" после того, как перешёл из "Барселоны" в 2016 году. 20 матчей вратарь отстоял на ноль.

Голкипер Эдерсон, который пришёл в "Манчестер Сити" в сезоне-2017/2018, выиграл конкуренцию у Браво. Чилийский вратарь чаще выступал в кубковых встречах, в матчах английской Премьер-Лиги выходил редко.

В сезоне-2018/2019 Браво порвал ахиллово сухожилие и пропустил почти 10 месяцев.

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В статье: Клаудио Браво Манчестер Сити
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