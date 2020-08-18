Вратарь Клаудио Браво покинул "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт английской команды.

37-летний чилийский голкипер провёл 61 матч за "Сити" после того, как перешёл из "Барселоны" в 2016 году. 20 матчей вратарь отстоял на ноль.

Голкипер Эдерсон, который пришёл в "Манчестер Сити" в сезоне-2017/2018, выиграл конкуренцию у Браво. Чилийский вратарь чаще выступал в кубковых встречах, в матчах английской Премьер-Лиги выходил редко.

В сезоне-2018/2019 Браво порвал ахиллово сухожилие и пропустил почти 10 месяцев.