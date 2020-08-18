Челси отпустит одного из защитников в Интер

Миланский "Интер" долгое время вел охоту за Эмерсоном Палмиери. Вероятнее всего, переход будет осуществлен летом.

Как сообщает Sky Sports, лондонский "Челси" будет готов отпустить итальянца бразильского происхождения. Все детали будут согласованны уже после финала Лиги Европы.

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Эмерсон знаком с Конте, под руководством которого полгода играл в Лондоне. Всего в составе "Челси" защитник провел 55 матчей, в которых совершил шесть результативных действий.