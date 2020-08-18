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Челси отпустит одного из защитников в Интер

Англия
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Конте его давно ждет

Челси отпустит одного из защитников в Интер
UA-Футбол
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Миланский "Интер" долгое время вел охоту за Эмерсоном Палмиери. Вероятнее всего, переход будет осуществлен летом.

Как сообщает Sky Sports, лондонский "Челси" будет готов отпустить итальянца бразильского происхождения. Все детали будут согласованны уже после финала Лиги Европы.

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Эмерсон знаком с Конте, под руководством которого полгода играл в Лондоне. Всего в составе "Челси" защитник провел 55 матчей, в которых совершил шесть результативных действий.

Отметим также, что переход Эмерсона в "Интер" заблокирует переезд в Милан украинца Виталия Миколенко. Он считался планом Б.

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В статье: Интер (Милан) Челси (Лондон) Эмерсон Палмиери
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