Англия
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Три английских гранда готовы вступить в борьбу за защитника Баварии
Мюнхенцы также не готовы его отпускать
Давид Алаба может покинуть "Баварию" и отправиться в Англию. В его услугах заинтересованы три клуба.
Как сообщает Sky Sports, поборятся за него "Челси", "МЮ" и "Ман Сити". Мюнхенский клуб не будет вступать в переговоры до конца своих выступлений в Лиге Чемпионов.
Главный козырь Алабы - универсальность. Он готов сыграть как на левом фланге, так и в центре обороны. Его контракт истекает летом в 2021-м году.
В текущем сезоне он успел провести 40 матчей.
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