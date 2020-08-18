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Три английских гранда готовы вступить в борьбу за защитника Баварии

Англия
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Мюнхенцы также не готовы его отпускать

Три английских гранда готовы вступить в борьбу за защитника Баварии
UA-Футбол
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Давид Алаба может покинуть "Баварию" и отправиться в Англию. В его услугах заинтересованы три клуба.

Как сообщает Sky Sports, поборятся за него "Челси", "МЮ" и "Ман Сити". Мюнхенский клуб не будет вступать в переговоры до конца своих выступлений в Лиге Чемпионов.

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Главный козырь Алабы - универсальность. Он готов сыграть как на левом фланге, так и в центре обороны. Его контракт истекает летом в 2021-м году.

В текущем сезоне он успел провести 40 матчей.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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