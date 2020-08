Переход Хавертца в Челси станет самым дорогим среди немецких футболистов за всю историю

Немецкий журналист Кристиан Фальк в своем Твиттере поделился деталями потенциального трансфера 21-летнего таланта леверкузенского "Байера" Кая Хавертца в лондонский "Челси".

По информации журналиста, официальные переговоры между немцами и англичанами начались неделю назад. При этом Фальк утверждает, что хавбек станет самым дорогим немецким футболистом всех времен. Инсайдер Sky Sports Фабрицио Романо также позитивно оценивает вероятность сделки.

Напомним, "Челси" уже усилился вингер "Аякса" Хакимом Зиешем и форвардом "РБ Лейпциг" Тимо Вернером.

Our Story: negotiations between @bayer04_en and @ChelseaFC for @kaihavertz29 started in the middle of last week. Havertz will become the most expensive German player of all time @SPORTBILD @AxelHesse1

Chelsea and Bayer Leverkusen still in talks for Kai Havertz.

The player is pushing. The two clubs had a contact also on Monday - there’s a distance of €20M between Chelsea first bid and Bayer price tag.

Chelsea are going to use also add ons as part of the deal. ???? #CFC #Havertz