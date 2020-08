СМИ: Манчестер Сити близок к трансферу лидера Наполи

"Манчестер Сити" хочет подписать защитника "Наполи" Калиду Кулибали, об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в Твиттере, а также портал Sky Sports со ссылкой на Daily Mirror.

"Горожане" предложили за сенегальца 70 миллионов евро плюс бонусные выплаты для "Наполи", "адзурри" желают получить за Кулибали 80 миллионов одной выплатой. Сообщается, что Калиду уже согласовал личный контракт с "небесно-голубыми", оклад защитника составит 10 миллионов евро в год, контракт заключат до 2025 года.

Напомним, 29-летний Кулибали защищает цвета "Наполи" с 2014 года. В прошлом сезоне Калиду сыграл в 25 поединках чемпионата Италии.

Kalidou #Koulibaly is getting closer to #ManCity, which have offered €70M + add-ons to #Napoli (ask €80M to sell him). Talks ongoing to finalize the deal. KK has agreed personal terms for a contract until 2025 (€10M/year). #transfers #MCFC https://t.co/rLXNZo2WaL