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СМИ: Манчестер Сити близок к трансферу лидера Наполи

Англия
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Кулибали немного сдал, но все еще интересен Гвардиоле

СМИ: Манчестер Сити близок к трансферу лидера Наполи
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"Манчестер Сити" хочет подписать защитника "Наполи" Калиду Кулибали, об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в Твиттере, а также портал Sky Sports со ссылкой на Daily Mirror.

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"Горожане" предложили за сенегальца 70 миллионов евро плюс бонусные выплаты для "Наполи", "адзурри" желают получить за Кулибали 80 миллионов одной выплатой. Сообщается, что Калиду уже согласовал личный контракт с "небесно-голубыми", оклад защитника составит 10 миллионов евро в год, контракт заключат до 2025 года.

Напомним, 29-летний Кулибали защищает цвета "Наполи" с 2014 года. В прошлом сезоне Калиду сыграл в 25 поединках чемпионата Италии.

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В статье: Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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Источник:
Sky Sports

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