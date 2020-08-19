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Челси может бесплатно подписать капитана ПСЖ

Англия
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Лэмпард давно хотел укрепить защиту

Челси может бесплатно подписать капитана ПСЖ
UA-Футбол
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Тьяго Силва может отправиться в Лондон. Его услуги были предложенны "Челси".

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Как сообщает The Telegraph, Фрэнк Лэмпард давно планировал укрепить линию обороны. Опытный бразилец может временно решить его проблему.

Силва покинет "ПСЖ", так как стороны не договорились о новом контракте. Впереди его ждет последний матч в футболке парижан - финал Лиги Чемпионов.

Силва никогда не играл в Англии. Помимо "ПСЖ", он защищал цвета "Милана", "Флуминенсе", "Порту" и числился в "Динамо" Москва.

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В статье: Тьяго Силва Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж)
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