Челси может бесплатно подписать капитана ПСЖ

Тьяго Силва может отправиться в Лондон. Его услуги были предложенны "Челси".

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Как сообщает The Telegraph, Фрэнк Лэмпард давно планировал укрепить линию обороны. Опытный бразилец может временно решить его проблему.

PSG defender Thiago Silva offered to Chelsea on free transfer @mcgrathmike https://t.co/gyqWE7aCkg — Telegraph Football (@TeleFootball) August 19, 2020

Силва покинет "ПСЖ", так как стороны не договорились о новом контракте. Впереди его ждет последний матч в футболке парижан - финал Лиги Чемпионов.

Силва никогда не играл в Англии. Помимо "ПСЖ", он защищал цвета "Милана", "Флуминенсе", "Порту" и числился в "Динамо" Москва.