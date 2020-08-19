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Челси может бесплатно подписать капитана ПСЖ
Лэмпард давно хотел укрепить защиту
Тьяго Силва может отправиться в Лондон. Его услуги были предложенны "Челси".
Как сообщает The Telegraph, Фрэнк Лэмпард давно планировал укрепить линию обороны. Опытный бразилец может временно решить его проблему.
PSG defender Thiago Silva offered to Chelsea on free transfer @mcgrathmike https://t.co/gyqWE7aCkg— Telegraph Football (@TeleFootball) August 19, 2020
Силва покинет "ПСЖ", так как стороны не договорились о новом контракте. Впереди его ждет последний матч в футболке парижан - финал Лиги Чемпионов.
Силва никогда не играл в Англии. Помимо "ПСЖ", он защищал цвета "Милана", "Флуминенсе", "Порту" и числился в "Динамо" Москва.