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Вдохновлена мрамором Хайбери: Арсенал презентовал гостевую форму на следующий сезон

Англия
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Предыдущий стадион "канониров"

Вдохновлена мрамором Хайбери: Арсенал презентовал гостевую форму на следующий сезон
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Лондонский "Арсенал" представил гостевую форму на кампанию-2020/21. Экипировка выполнена преимущественно в белом цвете с красными разводами.

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Данный комплект вдохновлен мраморными залами стадиона "Хайбери", на котором команда выступала с 1913-го по 2006 год.

По информации от официального сайта "Арсенала", эта форма объединяет поколения и служит напоминанием об истории клуба. Отметим, что техническим спонсором "пушкарей" останется немецкая компания adidas.

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В статье: Арсенал (Лондон) Адидас Хайбери
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Источник:
Arsenal

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