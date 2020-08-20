Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вдохновлена мрамором Хайбери: Арсенал презентовал гостевую форму на следующий сезон
Предыдущий стадион "канониров"
Лондонский "Арсенал" представил гостевую форму на кампанию-2020/21. Экипировка выполнена преимущественно в белом цвете с красными разводами.
Данный комплект вдохновлен мраморными залами стадиона "Хайбери", на котором команда выступала с 1913-го по 2006 год.
По информации от официального сайта "Арсенала", эта форма объединяет поколения и служит напоминанием об истории клуба. Отметим, что техническим спонсором "пушкарей" останется немецкая компания adidas.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Arsenal
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...