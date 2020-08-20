Вдохновлена мрамором Хайбери: Арсенал презентовал гостевую форму на следующий сезон

Лондонский "Арсенал" представил гостевую форму на кампанию-2020/21. Экипировка выполнена преимущественно в белом цвете с красными разводами.

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Данный комплект вдохновлен мраморными залами стадиона "Хайбери", на котором команда выступала с 1913-го по 2006 год.

По информации от официального сайта "Арсенала", эта форма объединяет поколения и служит напоминанием об истории клуба. Отметим, что техническим спонсором "пушкарей" останется немецкая компания adidas.