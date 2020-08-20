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Капитан Астон Виллы может усилить Манчестер Сити
Очередное подписание для Лиги Чемпионов
Хосеп Гвардиола продолжает искать усиление для своей команды. Третьим летним трансфером может стать Джек Грилиш.
Как сообщает The Athletic, испанец давно был заинтересован в услугах полузащитника, который может заменить Давида Сильву. Сам Джек давно хочет пойти на повышение.
Грилиш оценивается в 40 миллионов. За последний сезон он совершил 18 результативных действий в 41-м матче. Интерес к нему долгое время приписывали "МЮ".
Отметим, что также в ближайшее время "Ман Сити" может подписать
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