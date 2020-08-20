Капитан Астон Виллы может усилить Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола продолжает искать усиление для своей команды. Третьим летним трансфером может стать Джек Грилиш.

Как сообщает The Athletic, испанец давно был заинтересован в услугах полузащитника, который может заменить Давида Сильву. Сам Джек давно хочет пойти на повышение.

Грилиш оценивается в 40 миллионов. За последний сезон он совершил 18 результативных действий в 41-м матче. Интерес к нему долгое время приписывали "МЮ".

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