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Капитан Астон Виллы может усилить Манчестер Сити

Англия
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Очередное подписание для Лиги Чемпионов

Капитан Астон Виллы может усилить Манчестер Сити
UA-Футбол
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Хосеп Гвардиола продолжает искать усиление для своей команды. Третьим летним трансфером может стать Джек Грилиш.

Как сообщает The Athletic, испанец давно был заинтересован в услугах полузащитника, который может заменить Давида Сильву. Сам Джек давно хочет пойти на повышение.

Грилиш оценивается в 40 миллионов. За последний сезон он совершил 18 результативных действий в 41-м матче. Интерес к нему долгое время приписывали "МЮ".

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Отметим, что также в ближайшее время "Ман Сити" может подписать защитника "Наполи".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Джек Грилиш
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