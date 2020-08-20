Один из лидеров Лиона заинтересовал лондонский Арсенал

"Лион" в этом сезоне дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. Одним из самых ярких игроков команды был Уссем Ауар. Вероятно, что летом он сменит чемпионат.

Как сообщает L’Equipe, сейчас в его трансфере серьезно заинтересован "Арсенал". Микель Артета очень сильно ценит навыки полузащитника.

Вот только данный трансфер будет не из дешевых. Аура связывает с "Лионом" долгосрочный контракт, а его трансферная стоимость оценивается в минимум 50 миллионов евро.