Уэйн Руни на один поединок возглавит сборную Англии

Экс-форвард "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни примеряет на себя роль тренера национальной сборной Англии в рамках благотворительной игры. По информации The Telegraph, в сентябре состоится поединок Soccer Aid.

Отметим, что матч пройдет на "Олд Траффорд", стадионе "красных дьяволов". На скамейке Руни будет не один, помощником Уэйна станет Сэм Аллардайс. Еще одним ассистентом "Шрека" станет бывший вратарь "Арсенала" и сборной Англии Дэвид Симэн.

В матче примут участие Дэвид Джеймс, Яя Туре, Робби Кин, Уэс Браун и другие экс-звезды футбола.