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Уэйн Руни на один поединок возглавит сборную Англии

Англия
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Аллардайс будет ассистировать

Уэйн Руни на один поединок возглавит сборную Англии
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Экс-форвард "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни примеряет на себя роль тренера национальной сборной Англии в рамках благотворительной игры. По информации The Telegraph, в сентябре состоится поединок Soccer Aid.

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Отметим, что матч пройдет на "Олд Траффорд", стадионе "красных дьяволов". На скамейке Руни будет не один, помощником Уэйна станет Сэм Аллардайс. Еще одним ассистентом "Шрека" станет бывший вратарь "Арсенала" и сборной Англии Дэвид Симэн.

В матче примут участие Дэвид Джеймс, Яя Туре, Робби Кин, Уэс Браун и другие экс-звезды футбола.

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В статье: Англия Уэйн Руни Дэвид Симэн Сэм Аллардайс
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Источник:
The Telegraph

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